В Самаре пройдет благотворительная распродажа для сбора средств бойцам СВО

Общественники предлагают жителям региона продать ненужные вещи, а средства направить солдатам.

В Самаре стартовала благотворительная распродажа для сбора средств участникам СВО. Она проходит в рамках проекта «Все для Победы», ее организатором выступает региональный Народный фронт. Общественники предлагают жителям региона продать ненужные вещи, а средства направить солдатам 2-й армии.

– Мы уже начали «избавляться» от вещей и размещать их на маркетплейсах. Подключиться к благотворительной распродаже можете и вы, — рассказал глава исполкома Народного фронта в Самарской области Владимир Марин.

Для того, чтобы принять участие в акции, жителям нужно принести ненужные вещи в исполком Народного фронта на Волжском проспекте, 19, либо выставить их на площадках для продажи товаров. Все вырученные деньги можно перевести по QR-коду.

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