Прокуратура подала в суд на мэрию Самары из-за опасного объекта культурного наследия

Объект, о котором идет речь, расположен на пересечении улиц Комсомольская и Водников. Фото: Яндекс. Карты

Департамент управления имуществом Самары оказался в центре судебных разбирательств. Причина – опасный памятник архитектуры, расположенный в центре города. Информацию сообщили в прокуратуре Самары.

Объект культурного наследия, о котором идет речь, расположен на пересечении улицы Комсомольская, 15 и улицы Водников, д.39 лит. «А». Он находится в муниципальной собственности. При этом меры по его сохранению не приняты, контракт на техобслуживание и эксплуатационный контроль здания не заключен.

Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с иском, в котором потребовала признать бездействие чиновников незаконным, а также обязать департамент установить ограждения – это позволит избежать негативных последствий в случае обрушения конструкций.

Требования были удовлетворены в полном объеме.

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