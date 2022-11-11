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НовостиОбщество11 ноября 2022 10:01

Прокуратура подала в суд на мэрию Самары из-за опасного объекта культурного наследия

Оказалось, что конструкции здания в любой момент могут рухнуть
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Объект, о котором идет речь, расположен на пересечении улиц Комсомольская и Водников.

Объект, о котором идет речь, расположен на пересечении улиц Комсомольская и Водников.

Фото: Яндекс. Карты

Департамент управления имуществом Самары оказался в центре судебных разбирательств. Причина – опасный памятник архитектуры, расположенный в центре города. Информацию сообщили в прокуратуре Самары.

Объект культурного наследия, о котором идет речь, расположен на пересечении улицы Комсомольская, 15 и улицы Водников, д.39 лит. «А». Он находится в муниципальной собственности. При этом меры по его сохранению не приняты, контракт на техобслуживание и эксплуатационный контроль здания не заключен.

Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с иском, в котором потребовала признать бездействие чиновников незаконным, а также обязать департамент установить ограждения – это позволит избежать негативных последствий в случае обрушения конструкций.

Требования были удовлетворены в полном объеме.

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