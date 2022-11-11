Самарец оформил на подругу кредит на покупку автомобиля, а после продал его

По данному факту было возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре добродушная женщина поплатилась за свою отзывчивость. Она приобрела для друга автомобиль в кредит, а тот отказался оплачивать платежи. Подробности сообщили в городской прокуратуре.

Эта история началась еще в 2017 году. Мужчина обратился к давней знакомой с необычной просьбой. Он попросил ее оформить на свое имя кредит на сумму 284 тыс. рублей для покупки «Лада Приора». Чтобы развеять все сомнения, мужчина убедил подругу, что будет самостоятельно вносить платежи. Самарчанка согласилась.

Как оказалось, платить по счетам мужчина не планировал. Вместо этого он продал автомобиль через интернет, а деньги забрал себе.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Суд признал его виновным и приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

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