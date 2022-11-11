Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 ноября 2022 10:18

Самарец оформил на подругу кредит на покупку автомобиля, а после продал его

Мужчина обещал вносить платежи, но делать этого не собирался
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту было возбуждено уголовное дело

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре добродушная женщина поплатилась за свою отзывчивость. Она приобрела для друга автомобиль в кредит, а тот отказался оплачивать платежи. Подробности сообщили в городской прокуратуре.

Эта история началась еще в 2017 году. Мужчина обратился к давней знакомой с необычной просьбой. Он попросил ее оформить на свое имя кредит на сумму 284 тыс. рублей для покупки «Лада Приора». Чтобы развеять все сомнения, мужчина убедил подругу, что будет самостоятельно вносить платежи. Самарчанка согласилась.

Как оказалось, платить по счетам мужчина не планировал. Вместо этого он продал автомобиль через интернет, а деньги забрал себе.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Суд признал его виновным и приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.