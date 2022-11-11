По данным Туту, около 89% билетов оформляется по России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара вошла в топ-20 популярных авианаправлений на новогодние праздники, заняв 11 место. Рейтинг составил сервис путешествий Туту.

— Доля пассажиров составляет 1,6%, средний чек в одну сторону – 6718 рублей. Больше всего в Самару полетят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Сургута, Минеральных Вод. Оттуда оформлено больше всего авиабилетов, — сообщает Туту.

При составлении рейтинга рассматривались данные по билетам, оформленным для перелёта с 29 декабря по 8 января. По данным Туту, около 89% билетов оформляется по России, а на зарубежные направления приходится 11% бронирований.

Наибольшее количество перелётов запланировано в Москву и Санкт-Петербург. Туда суммарно оформляется около трети билетов. Из заграничных направлений востребованы страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Таджикистан, Армения и другие.

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