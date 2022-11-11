В Самарской области обнаружили 189 случаев коронавируса 11 ноября 2022 года

Специалисты провели 11026 лабораторных исследований на КВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 11 ноября 2022 года, за прошедшие сутки в Самарской области подтвердили 189 случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 157 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 29 человек, скончался один пациент.

Специалисты провели 11026 лабораторных исследований на КВИ. Еще 153 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 36 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего числа 51 новый случай COVID-19 обнаружили в г. Самаре, 44 – в г. Тольятти, 15 –в г. Сызрань, по 7 – в г. Новокуйбышевск, Волжском, Пестравском и Сергиевском районах, 6 – в Алексеевском районе, по 4 – в Клявлинском и Хворостянском районах, по 3 – в г. Чапаевск, Большеглушицком, Похвистневском, Ставропольском и Челно-Вершинском районах.

По 2 заболевших – в г. Жигулевск, г. Октябрьск, Борском, Елховском, Камышлинском, Красноармейском, Приволжском и Шигонском районах, по 1 – в г. Отрадный, г. Похвистнево, Большечерниговском, Исаклинском, Нефтегорском и Шенталинском районах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал