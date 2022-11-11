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НовостиЗдоровье11 ноября 2022 11:00

В Самарской области обнаружили 189 случаев коронавируса 11 ноября 2022 года

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших
Ирина СИНЕГУБОВА
Специалисты провели 11026 лабораторных исследований на КВИ.

Специалисты провели 11026 лабораторных исследований на КВИ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 11 ноября 2022 года, за прошедшие сутки в Самарской области подтвердили 189 случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 157 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 29 человек, скончался один пациент.

Специалисты провели 11026 лабораторных исследований на КВИ. Еще 153 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 36 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего числа 51 новый случай COVID-19 обнаружили в г. Самаре, 44 – в г. Тольятти, 15 –в г. Сызрань, по 7 – в г. Новокуйбышевск, Волжском, Пестравском и Сергиевском районах, 6 – в Алексеевском районе, по 4 – в Клявлинском и Хворостянском районах, по 3 – в г. Чапаевск, Большеглушицком, Похвистневском, Ставропольском и Челно-Вершинском районах.

По 2 заболевших – в г. Жигулевск, г. Октябрьск, Борском, Елховском, Камышлинском, Красноармейском, Приволжском и Шигонском районах, по 1 – в г. Отрадный, г. Похвистнево, Большечерниговском, Исаклинском, Нефтегорском и Шенталинском районах.

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