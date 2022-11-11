В Самаре впервые пройдет фестиваль для учеников инклюзивных школ-интернатов «Особый формат»

Фестиваль завершится гала-концертом, на котором ребята выступят со своими творческими номерами. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В течение всей следующей недели, с 14 по 20 ноября, впервые в Самаре будет проходить инклюзивный фестиваль детского творчества «Особый формат». Посетить его можно в Центральной городской детской библиотеке.

— В рамках него состоятся разные мастер-классы для учеников инклюзивных школ-интернатов. Фестиваль завершится гала-концертом, на котором ребята выступят со своими творческими номерами, — сообщает администрация Самары.

В программе фестиваля: 14 ноября в 11:00 – мастер-класс «Пластилинография с декоративными элементами», 15 ноября в 12:00 – открытый микрофон «Мастер художественного слова», а в 16:00 – арт-встреча «телевизионный стендап».

В среду 16 ноября в 11:00 пройдет мастер-класс «А я рисую кляксы!», 17 ноября в 11:00 – театр на столе «Смастерим и покажем», а в 13:00 – мастер-класс «Фото-зона для нас». В пятницу 18 ноября в 11:00 – мастер-класс «Дизайнерская фото-рамка», а 20 ноября в 12:00 – театрализованный гала-концерт «Волшебная страна детства».

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