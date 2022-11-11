В Самаре пройдет масштабное бизнес-мероприятие «Неделя инноватора» с 28 ноября

«Неделя инноватора» пройдет на площадке регионального центра «Мой бизнес» в Самаре. Фото: минэкономразвития Самарской области

С 28 ноября по 4 декабря в Самаре пройдет масштабное бизнес-мероприятие «Неделя инноватора». Организаторами являются минэкономразвития Самарской области и управляющая компания технопарка «Жигулевская долина».

— Самарская область активно укрепляет свой статус технологически развитого региона. В рейтинге научно-технологического развития субъектов страны по итогам 2021 года Самарская область заняла шестое место. «Жигулевская долина» вошла в тройку самых эффективных технопарков страны. В регионе создана благоприятная среда для роста и развития проектов, — сказал министр Дмитрий Богданов.

«Неделя инноватора» пройдет на площадке регионального центра «Мой бизнес» в Самаре. В других центрах покажут прямую трансляцию всех выступлений. Участники обсудят темы региональных и федеральных грантов, льгот и программ поддержки технологического и IT-предпринимательства и другое.

Каждый день мероприятия будет тематическим. В понедельник Фонд «Сколково» расскажет о перспективах и возможностях для инновационных компаний, вторник будет посвящен грантовым конкурсным программам Фонда содействия инновациям.

Также участники смогут узнать о программе реинжиниринга Агентства по технологическому развитию, о разных грантах, о технопарке «Жигулевская долина» и других возможностях. Участвовать может каждый желающий бесплатное, зарегистрироваться и ознакомиться с подробной программой можно на сайте.

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