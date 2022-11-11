Гендиректор сменился на заводе «Электрощит» в Самаре

Предприятие продолжает работать в штатном режиме / Фото: "Электрощит"

В руководстве одного из заводов Самары произошли кадровые перестановки. Сменился руководитель «Электрощита». Пост генерального директора занял Алексей Фризен. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

До недавнего времени заводом руководил Владимир Шатунин. Он работал на этом посту с февраля 2019 года. Причины его ухода не называются. Известно только, что специалист продолжит свое карьеру за пределами компании.

Совет директоров назначил Алексея Фризена на должность гендиректора «Электрощита» 3 ноября 2022 года. Это опытный специалист. Он более 20 лет проработал в структуре высшего менеджмента крупных производственных компаний.

Как отмечают представители завода, смена руководства не сказалась на работе «Электрощита». Он функционирует в штатном режиме и продолжит выполнять все обязательства перед своими клиентами и сотрудниками.

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