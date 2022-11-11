«В день поступает до 800 звонков»: самарские волонтеры рассказали о работе горячей линии по вопросам мобилизации

Волонтеры ежедневно принимают звонки с 10 до 20 часов / Фото: Единая Россия

В Самарской области продолжает свою работу горячая линия по вопросам мобилизации. Многоканальный колл-центр «122» создали более 40 дней назад при поддержке реготделения «Единой России».

Волонтеры партийного центра принимают звонки с 10:00 до 20:00. Они отработали на горячей линии уже более 400 часов. Одна из самых опытных операторов — студентка медколледжа имени Н. Ляпиной Дарья Пискеева.

— Сейчас в день поступает 700-800 звонков. В первые дни работы горячей линии было больше. Большинство вопросов касаются того, как стать добровольцем, а также выплат и льгот для семей мобилизованных, — рассказала девушка.

В основном операторы сами дают ответы. Однако в случае сложных вопросов привлекают сотрудников военкомата, военной прокуратуры, юристов, специалистов профильных ведомств и банковских служащих. В каждой ситуации тщательно разбираются. Ни один вопрос не остается без ответа.

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