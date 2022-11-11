Дмитрий Азаров заключил соглашение с Германом Грефом об открытии в Самаре «Школы 21»

Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с Германом Грефом

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заключил соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом об открытии в регионе Школы 21. Это инновационный проект по подготовке специалистов в области IT-технологий, который дает возможность кандидатам от 18 лет пройти обучение и получить востребованную специальность в отрасли. Соглашение было заключено во время рабочей встречи в Москве.

- Регион становится пилотным для реализации проектов Сбера, и сегодня мы делаем еще один шаг по укреплению сотрудничества. Это новые рабочие места, это современные технологии. И то решение, которое мы сегодня закрепили в соглашении, конечно, позволит нам на базе современных технологий, уникальных методик обучения подготовить высококлассных специалистов, - отметил губернатор Дмитрий Азаров важность принятого решения. Он также подчеркнул, что потребность в инженерах в цифровой сфере сейчас очень велика. И работа такой школы будет способствовать формированию надежного кадрового резерва.

Кампус "Школы 21" планируют разместить около Солидарность Самара Арены, на территории будущего межвузовского кампуса.

- Наше сотрудничество с Самарской областью в последние годы особенно активно развивается. И сегодня мы подписали стратегически важное соглашение в части развития кадрового потенциала. Самара – это промышленный регион, в котором сильны инженерные традиции. И эти отрасли сегодня требуют большого количества специалистов в области цифровых технологий, - в свою очередь отметил Герман Греф.

В ходе встречи Дмитрий Азаров и Герман Греф обсудили ряд других совместных проектов, реализуемых в Самарской области. Напомним, что при финансировании Сбербанка компания «ПроШкола» (входит в группу ВЭБ.РФ) по концессии всего построит шесть школ в регионе. Соответствующие соглашения были подписаны в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме, где делегацию возглавлял Дмитрий Азаров. Уже ведется возведение образовательного учреждения в селе Лопатино Волжского района.