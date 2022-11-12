В Самаре на 70% завершили вынос инженерных коммуникаций в зоне строительства метро

Все операции ведутся бестраншейным способом, не требующим перекрытия проезжей части. Фото: администрация Самары

В Самаре практически полностью завершили вынос коммуникаций в зоне строительства новой станции метро «Театральная». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– На перекрестке в границах улиц Ново-Садовой, Полевой и Самарской работы по выносу коммуникаций выполнены уже на 70%. Идем согласно графику. В частности, после переустройства водовода осталось произвести его переподключение, которое запланировали на следующую неделю, – рассказал заместитель директора ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Александр Богданов.

Власти отмечают, что работы никак не мешают жителям города. Все операции ведутся бестраншейным способом, не требующим перекрытия проезжей части. Таким же образом в данный момент ведутся работы на улице Галактионовской. Водовод пойдет от учреждения общепита, и на противоположной стороне улицы он окажется примерно через неделю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.