Самарцам назвали торговые точки с самыми низкими ценами на продукты

Самое дешевое мясо было обнаружено на ярмарке. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, какие торговые точки Самары предлагают покупателям продукты по самой низкой цене. Их список составили специалисты мэрии по результатам мониторинга.

Одним из наиболее дешевых стал магазин «Магнит» в Молодежном переулке. Покупка картофеля там обойдется в 18,99 рублей, гречки – в 62,48 рублей, подсолнечного масла – 67,99 рублей, рыбы – 91,99 рублей, сахара – 57,99 рублей.

Низкие цены на куриные яйца была зафиксированы в «Перекрестке» на ул. Сергея Лазо. Там они стоят 49,99 рублей. Здесь же можно купить недорогой хлеб из ржаной муки (29,98 рублей) и соль (7,99 рублей).

Самое дешевое мясо по традиции было обнаружено на ярмарке на пересечении улиц Киевская и Тухачевского. Килограмм баранины здесь стоит 350 рублей, говядины – 320 рублей.

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