В Самаре открылось производство нового медицинского оборудования

Разработки вуза теперь выйдут в серийное производство

В Самаре в индустриальном парке "Преображенка" открылось производство инновационного медицинского оборудования. Здесь в серию будут пускать прошедшие апробацию разработки СамГМУ. У вуза много современных разработок и теперь появилась возможность их масштабирования и быстрого вывода на рынок, что очень актуально в рамках импортозамещения.

- Важно, что мы сами, являясь их разработчиками, идеологами, эти конструкции производим. Это позволяет нашим молодым докторам, которые хотят посвятить свою жизнь, в том числе развитию медицины, разработкам, уже начиная со школьной скамьи приобщиться к разработке, производству, использованию и эксплуатации оборудования, – отметил побывавший на открытии производства министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он также заметил, как важно, что все, что производит инновационный центр СамГМУ внедряется в практическое здравоохранение. Ожидается, что благодаря новой площадке появится возможность контролировать качество выпускаемого медоборудования, а объемы значительно вырастут под запросы рынка