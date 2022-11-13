В Самаре раньше срока готовят к сдаче корпус детской инфекционной больницы в 2022 году

Новый корпус уже практически готов

В Самаре готовятся с опережением сроков сдать в эксплуатацию новый корпус детской инфекционной больницы. Здание будет рассчитано на 100 коек, строители планируют закончить все работы уже в декабре 2022 года. А в феврале здесь смогут пройти лечение первые маленькие пациенты.

Потребность в новом корпусе у больницы была уже давно. В 2021 году строительство удалось начать благодаря нацпроекту "Здравоохранение", финансирование было выделено в размере 1,19 млрд рублей. Сейчас в здании подключают коммунальные системы, проводят чистовую отделку. К декабрю готовятся поставить мебель и оборудование для палат и медкабинетов.

Точность сроков работы оценил и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который побывал в Самаре в субботу 12 ноября. Он отметил, что очень важно, что новый корпус строится с учетом опыта борьбы с ковид-инфекцией, и здесь предусмотрено разделение потоков пациентов и полная изоляция больных. Губернатор Дмитрий Азаров в свою очередь подчеркнул, что в Самаре продолжат прикладывать все усилия, чтобы реализовывать проекты опережающими темпами.