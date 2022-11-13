В Самаре около ТЦ "Империя" с моста из-за сильного ветра рухнула обшивка

Обшивка с моста упала вниз. Фото предоставлено КП-Самара

В Самаре из-за сильного ветра ночью 12 ноября с моста около ТЦ "Империя" рухнула обшивка. Фотографиями с "КП-Самара" поделились очевидцы. Нижняя часть моста буквально обрушилась на асфальт, прямо вниз. К счастью, никто не пострадал, машин под мостом также не стояло.

Сильный ветер натворил по городу и других бед. Горожане делятся фотографиями упавших веток аварийных деревьев. Синоптики предупреждали об оранжевом уровне опасности из-за сильного ветра. По прогнозам порывы могут достигать до 22 метров в секунду еще до вечера воскресенья.

В понедельник ветер не стихнет, синоптики говорят, что его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Жителям региона стоит быть осторожнее, во время сильного ветра нельзя находиться рядом с плохо закрепленными конструкциями, не рекомендуется ставить автомобиль под ветхими деревьями, которые могут упасть и навредить машине.