Shaman приедет в Самару

Певец, ставший открытием 2022 года в России, приедет с концертом в Самару в самом начале 2023 года. Концерт Shaman в Самаре 5 января 2022 года обещает стать довольно массовым по количеству зрителя. Певец, ставший всенародно известным после исполнения песен "Я русский" и "Встанем", выступит в МТЛ Арене.

Сейчас Shaman считается одним из самых популярных в сети интернет артистов. Видео на песню "Встанем" уже набрали более 35 миллионов просмотров в социальных сетях, а ролик "Я русский" собрал более 7 млн просмотров за две недели и вошел в "100 лучших клипов мира".

В 2023 году артист запланировал гастрольный тур более чем по 100 городам России. Самарса станет одним из первых городов в этом списке. Билеты на концерт Shaman в Самаре 5 января 2022 года уже поступили в продажу. Самые дешевые - на последних рядах балкона стоят от 2000 рублей, самые дорогие - 6000 рублей.

Певец, претендующий на звание главного музыкального открытия этого года, был в гостях на радио "Комсомольская правда". Его также назвали "отличной заменой предателям". А недавно он выпустил новый клип на песню "Вороны мои".