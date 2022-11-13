Рабочая неделя в Самаре начнется с ужасающего ветра со снежной кашей

Горожан ждет неприятная погода

синоптики рассказали, каких сюрпризов непогоды ждать жителям Самары в понедельник, 14 ноября 2022 года. По их словам, регион ожидает сильнейший ветер с порывами до 20 метров в секунду. При этом с неба будет сыпаться неприятный мокрый снег, и все это будет превращаться в снежную кашу в воздухе и на дорогах.

Также в течение дня возможна метель, ветер будет дуть с северо-запада, при этом будет относительно тепло - до +4 градусов. Во вторник уже начнет холодать - ночью столбики термометров опустятся ниже -8 градусов. а днем - до -5.

В воскресенье сильный ветер уже заставил самарцев понервничать. Во дворах он стал причиной падения сухих веток, а около ТЦ Империя с моста упала обшивка.