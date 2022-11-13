В Самаре размер материальной помощи родителям уменьшился на 200 рублей

Самарцы готовы помогать родителям

Жители Самары уменьшили размер материальной помощи своим родителям. Год назад на эти цели они выделяли 8900 рублей, сейчас сумма помощи составляет 8900 рублей. Такие данные приводят специалисты портала SuperJob, которые опросили своих пользователей из числа экономически активного населения.

Стоит также отметить, что убеждены в том, что родителям помогать необходимо, 55% жителей страны, 33% считают, что нужно помогать только отцам и матерям, которые оказались в сложном материальном положении. 4% опрошенных считают, что родителям ничего не должны.

Чаще всего мнение о том, что помощь родителям необходима, высказывали жители, у которых доход выше 80 тысяч рублей. Постоянно помогает родителям материально каждый четвертый россиянин.

В Москве на помощь родителям выделяют 16 000 рублей, петербуржцы - 13500 рублей, жители Краснодара и Екатеринбурга выделяют по 10 тысяч рублей.