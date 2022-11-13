«Чтобы их ножки были в тепле»: бабушка из Самары решила порадовать военных медиков собственноручно связанными носками

Такие "приветы" на фронте также очень дороги

В Самаре бабушка принесла на пункт сбора помощи для военных собственноручно связанные носки и другие милые предметы. Все это она попросила скорее передать тем, кому это нужно, чтобы согреть, в том числе и сердечным теплом.

- Вот тапочки я тут связала, теплые такие, чтобы ножки не мерзли, полотенчико положила, письмецо, шоколадку, чай, - показывает она тем, кто принимает вещи на пункте приема.

Поделились видео в фонде "Звезда и лира", который занимается сбором помощи - гуманитарной и материальной - для военных, которые сегодня сражаются за родину на территории СВО. Каждый день здесь закрывают сборы, чтобы отправить военным печки, обмундирование, теплые вещи, лекарства. Но и такие приветы от всего сердца, наполненные любовью и признательностью, обязательно отправляются к месту назначения, ведь невозможно даже представить, как такие поступки согревают душу и внушают солдатам мысль, что все, что они делают, не напрасно.

А в разделе #помогаемвместе мы подробнее рассказываем о том, как самарцы помогают мобилизованным и всем военнослужащим.