В Самаре за нежелание возмещать ущерб арестовали внедорожник премиум-класса мужчины

Житель Самары продал яхту, оставленную владельцем ему на зимнее хранение. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре владелец автомобиля премиум-класса может навсегда его лишиться, если не возместит материальный ущерб в размере 270 тысяч рублей. Судебные приставы за долг арестовали внедорожник мужчины Land Rover.

— Житель Самары продал яхту, оставленную владельцем ему на зимнее хранение в магазине, в котором он работал. Мужчины заключили договор об ответственном хранении. Однако работник магазина продал яхту и мотор, а вырученные деньги оставил себе, — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области.

В судебном заседании мужчина вину признал. Суд приговорил его к лишению свободы и обязал выплатить материальный ущерб. Самарец не выплачивал добровольно долг, тогда судебные приставы взыскали исполнительский сбор в размере 19 тысяч рублей и арестовали автомобиль Land Rover.

Теперь, если в течение 10 дней мужчина не возместит материальный ущерб, его кроссовер передадут на реализацию.

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