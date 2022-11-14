В Самарской области отечественная легковушка после столкновения с иномаркой врезалась в столб

Стаж вождения виновника аварии составляет меньше года. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 13 ноября, в 22:20 в Сызрани 19-летний водитель автомобиля Nissan Juke врезался в Lada Largus, который после столкновения наехал на световую опору.

— Парень ехал по перекрестку Некрасовский, он не уступил дорогу машине Lada Largus, которая двигалась по главной дороге, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

За рулем отечественного автомобиля находился 43-летний мужчина. В результате автомобили столкнулись, после чего Lada Largus изменил направление движения и врезался в столб. В ДТП пострадали два пассажира отечественной легковушки.

Так, 39-летнего мужчину и 19-летнего парня госпитализировали в медицинское учреждение, где им назначили амбулаторное лечение. Стаж вождения виновника аварии составляет меньше года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.