Самолеты будут летать из Самары в Сургут три раза в неделю

Самолеты будут летать в Сургут по вторникам, четвергам и воскресеньям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В авиакомпании Utair рассказали, как будут летать самолеты из Самары в Сургут в осенне-зимний период. Пассажиров планируют перевозить по этому направлению три раза в неделю.

— Полеты будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Отправление из Самары — в 21:00, из Сургута — в 9:30, — сообщили в пресс-службе компании.

Билеты на рейсы можно приобрести на сайте перевозчика. Стоимость — от 5 185 рублей. По словам президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Олега Семенова, прямые рейсы из Сургута в Самару важны для развития транспортного коридора Сибирь — Урал — Поволжье — Юг. Авиакомпания продолжит связывать регионы, чтобы жители могли свободно путешествовать по стране без пересадок.

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