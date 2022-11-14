Сотрудники Росгвардии задержали в Самаре мужчину, разыскиваемого московскими полицейскими

Мужчину разыскивали как подозреваемого, скрывшегося от органов дознания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре росгвардейцы задержали 38-летнего мужчину, которого разыскивали московские полицейские. Он находился в федеральном розыске.

— Днем экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Самару. От дежурного поступило сообщение о необходимости проверить один адрес в Промышленном районе города, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Самарской области.

Причиной проверки стал подозрительный мужчина. Сотрудники прибыли на указанный адрес и проверили личность 38-летнего подозреваемого по информационным базам данных. Оказалось, мужчина числится в федеральном розыске.

С середины сентября этого года его разыскивало линейное управление МВД России на станции Москва-Рязанская как подозреваемого, скрывшегося от органов дознания. Росгвардейцы передали мужчину своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.