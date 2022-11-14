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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 11:06

«Собираюсь сделать это в 15:00»: в Самаре неизвестная женщина «заминировала» учебные заведения

В Самаре 14 ноября 2022 года произошла волна «заниминирований» в школах
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем, 14 ноября 2022 года, на электронные почты самарских судов поступили странные сообщения от неизвестного, который грозился взорвать городские школы. Об этом «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

- На электронную почту пришло письмо следующего содержания: «Я собираюсь устроить взрывы в нескольких школах Самары в 15:00. Связь со мной по телефону», - сообщил источник «Комсомолки».

На сообщение отреагировали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время проводится проверка, устанавливается личность отправителя. Как следует из текста страшного письма, оно было отправлено от женщины, которую зовут Анна Ш. Кроме того в письме был указан номер телефон.