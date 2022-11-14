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НовостиЭкономика14 ноября 2022 11:32

Управляющий партнер Федеральной юридической компании “ФЦБ” Светлана Яурова рассказала, как начать новый год без кредитов и долгов

На сегодняшний день каждый гражданин нашей страны может законно обнулить свои задолженности
Федеральная юридическая компания “ФЦБ” предоставляет ряд юридических услуг по полному обнулению задолженностей

Федеральная юридическая компания “ФЦБ” предоставляет ряд юридических услуг по полному обнулению задолженностей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Долги по кредитам полностью списываются законным путем с помощью процедуры списания долгов. Регламентируется она ФЗ №127 “О несостоятельности (банкротстве)”.

При прохождении процедуры списываются: долги по кредитам и кредитным картам, ЖКХ, долговые обязательства перед МФО, налоги и прочее.

Федеральная юридическая компания “ФЦБ” предоставляет ряд юридических услуг по полному обнулению задолженностей: внесудебное банкротство через МФЦ и банкротство через арбитражный суд. А также ряд услуг по защите должников: снижение задолженности, сохранение прожиточного минимума, защита от давления кредиторов и другие юридические услуги.

Специально для граждан, которые решили к нам обратиться, мы создали лояльную систему оплаты – 0% рассрочку на срок от 6 до 24 месяцев. Клиент может самостоятельно определять суммы и сроки платежей, исходя из своих возможностей. Дополнительные расходы, возникшие сверх определенной в договоре стоимости, погашаются нашей компанией.

Каждый житель Тольятти может получить бесплатную консультацию, на которой эксперты подробно ознакомятся с ситуацией и подберут решение проблемы. Начните новый год без задолженностей!

Наша команда ждёт Вас по адресу:

г. Тольятти, ул. Революционная, д. 53

Также Вы можете обратиться по телефону 8 800 511 64 60.

Сайт: ФЦБ.РФ

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