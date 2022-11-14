Власти Самары одобрили строительство высотного ЖК на пустыре на Московском шоссе

ЖК будет состоять из нескольких домов переменной этажности / Фото: АО "Акация"

Власти Самары одобрили застройку пустыря в Кировском районе. Речь идет о территории в 9,86 га на пересечении 17 км Московского шоссе и улицы Алма-Атинской. Там хотят возвести многоэтажный ЖК.

- Предоставить разрешение АО «Акация» на подготовку документации по планировке территории в границах Московского шоссе и улицы Алма-Атинской. Проект межевания должен быть представлен в департамент градостроительства в течение 12 месяцев, - говорится в документах на сайте мэрии Самары.

Ранее «КП-Самара» публиковала эскизы будущего ЖК. Компания «Акация» планирует построить дома высотой до 112 метров и с 0,7 парковочного места на квартиру. Предполагается, что жилой комплекс будет состоять из нескольких домов в 7, 9, 12, 22 и 35 этажей. Предусмотрены и двухэтажные подземные паркинги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал