Выезд на трассу М-5 построят в Крутых Ключах в Самаре в 2023 году

Дорогу проложат от бульвара Финютина до подъезда к Самаре от трассы М-5 «Урал» Фото: Яндекс. Карты

В Самаре построят новый выезд на федеральную трассу М-5 «Урал». Дорогу проложат в рамках строительства шестого этапа Северного шоссе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Планируется, что дорога будет четырехполосной. Протяженность участка составит 440 метров, а ширина проезжей части — 15 метров. Дорогу проложат от бульвара Финютина до подъезда к Самаре от трассы М-5 «Урал».

Сейчас идет поиск подрядчика. Заказчиком выступает региональный Минтранс. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 171,7 млн рублей. Победителя электронного аукциона определят 1 декабря 2022 года. Компания должна будет выполнить все необходимые работы до 1 сентября 2023-го.

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