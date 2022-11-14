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НовостиОбщество14 ноября 2022 12:41

Медики рассказали о пользе ежедневных 25-минутных прогулок

Специалисты уверены, что регулярная ходьба снижает риск смерти от многих болезней
Анастасия ФИЛАТОВА
Ходьба помогает поддерживать себя в тонусе

Ходьба помогает поддерживать себя в тонусе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медики рассказали о пользе ежедневной ходьбы на свежем воздухе. По их словам, даже непродолжительные пешие прогулки могут снизить риск смерти от многих болезней.

Сотрудники исследовательского центра службы первой помощи в Испании в течение 15 лет наблюдали за более чем 3,3 тыс. испытуемых. Все эти люди страдали различными заболеваниями: артритом, артрозом, диабетом, гипертонией. Кто-то вел сидячий образ жизни и имел лишний вес. По совету медиков пациенты стали больше двигаться.

Переход на активный образ жизни помог испытуемым улучшить свое здоровье, пишет ФАН. Исследование показало, что 25 минут ходьбы в день помогают снизить риск смерти от ряда болезней в два раза.

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