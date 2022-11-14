В Самарской области осенью 2022 года выросла стоимость вторичной недвижимости

Количество сделок при этом также увеличилось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в сентябре 2022 года выросли цены на вторичном рынке недвижимости. Об этом сообщили в Самарском областном фонде жилья и ипотеки.

Согласно отчету, средняя цена квадратного метра по региону составила 61 219 рублей. При этом в июне этот показатель был равен 56 148 рублям. В Самаре стоимость «квадрата» жилья к сентябрю выросла до 80 122 рублей, в Тольятти – до 55 505 рублей. Самая низкая стоимость жилья была зафиксирована в Октябрьске – 25 916 рублей за квадратный метр.

– По отношению к январю 2022 года рост средней цены одного квадратного метра общей площади квартир составил 11 728 руб (+17,15%), – отмечают в СОФЖИ.

Одновременно с этим увеличилось количество сделок. В апреле их число составляло 2 114, а к сентябрю возросло до 3 211. В сравнении с январем текущего года динамика составила +11,22%.

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