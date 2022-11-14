В Белгородской области собаки, брошенные эвакуированными хозяевами, сбились в стаи

В администрации поселка уверяют, что меры уже приняты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белгородской области сбились в стаи собаки, оставленные эвакуированными хозяевами. Из-за этого страдают другие животные региона. Так, недавно свора набросилась на козу и козленка.

По данным издания «Курские известия», инцидент произошел 13 ноября в поселке Октябрьском. 12 псов загрызли козу на глазах у хозяев несчастного животного, а также напали на маленького козленка – ему прокусили ногу и расцарапали бок.

В администрации поселения отмечают: количество бездомных собак из-за текущих событий действительно выросло. Однако меры для решения проблемы уже предприняты. В частности, власти направили заявку на отлов собак в приют «Добрый дом». По предварительным данным, стаей займутся 16 ноября 2022 года.

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