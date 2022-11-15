Почти 100 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей

Сертификаты на получение грантов вручили 97 предпринимателям

В Самарской области подвели итоги двух конкурсов: для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет и для представителей социального бизнеса. Победителями стали 97 человек. Они получили гранты на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.

Награждение авторов лучших проектов состоялось на площадке регионального центра «Мой бизнес». Сертификаты на получение грантов предпринимателям вручил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- Вы прошли серьезный путь. Награждению предшествовало обучение, формирование проекта и очная защита перед членами комиссии. Итоги подводили по результатам ранжирования, — обратился к участникам церемонии Дмитрий Богданов.

Молодежь представила на конкурс, который прошел в регионе впервые, проекты в сфере производства, сельского хозяйства, допобразования, красоты и ЗОЖ. Конкурс для социального бизнеса состоялся уже второй раз. Его победители должны будут продолжать свою деятельность и подтверждать статус «социальное предприятие» в течение 3 лет после получения гранта.

Отметим, гранты поступят на счета победителей конкурсов до 1 декабря 2022 года. Они должны будут направить эти средства на развитие своих проектов в течение года.

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