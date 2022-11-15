В Самаре экс-полицейского подозревают в содействии уклонистам в покупке военных билетов

В СУ СК по Самарской области ситуацию пока не комментируют. Фото: телеграм-канал SHOT

В Самаре возбуждено уголовное дело против бывшего полицейского, который помогал уклонистам в покупке военных билетов за 200 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

— По нашим данным, 34-летний начальник отделения тылового обеспечения отдела полиции в Промышленном районе этим летом пообещал помочь «откосить» от армии трем молодым людям, — пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, майора уволили из органов еще в августе этого года из-за прогулов. На него вышли позже, когда расследовали дело о покупке военных билетов в отношении местного менеджера из ООО «Казань». Выяснилось, что через экс-полицейского передавали деньги сотрудникам военкоматов.

SHOT сообщает, что майор в отставке проходит фигурантом по делу о посредничестве во взяточничестве, а также назначено проведение служебной проверки в отношении руководства отдела полиции по Промышленному району.

Редакция «КП-Самара» обратилась в СУ СК по Самарской области, но там ситуацию пока не комментируют.

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