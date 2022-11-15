В Самарской области врач-оториноларинголог получил свидетельство участника переселения в РФ

Решив остаться в Самаре, парень подал заявление на вступление в госпрограмму. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области врачу из Туркменистана вручили свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

— Молодому человеку разъяснили права и обязанности, которые он получили в связи с выдачей ему свидетельства, а также его дальнейший план действий, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Парень проживал в Туркменистане и в 2012 году узнал о возможности обучения в самарском медицинском университете. Он окончил высшее учебное заведение, поступил в ординатуру и в октябре 2020 года устроился работать врачом-оториноларингологом в самарскую больницу.

Так как у молодого человека есть непрерывный трудовой стаж 2 года и высшее образование, он мог стать участником программы. Решив остаться в Самаре, он подал заявление на вступление в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению.

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