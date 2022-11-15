Торги на строительство магистрали «Центральная» объявили в Самаре в ноябре 2022 года

Участок от Ракитовского шоссе до Обводной Самары нужно будет построить до 1 ноября 2025 года Фото: Архив "КП"

В Самаре объявили торги по поиску подрядчика для строительства магистрали «Центральная». Речь идет о реализации первого этапа проекта, который включает участок от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары. Информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет обустроить новую дорогу, а также возвести два путепровода. Один появится на пересечении проспекта Карла Маркса и ж/д путей (в районе станции Дачной), а другой – на пересечении магистрали с улицей Садовой в поселке Петра Дубрава. Также в список работ входят строительство ливневок, водоотвода и монтаж уличного освещения. Срок выполнения – с 1 июня 2023 года по 1 ноября 2025 года.

Сейчас идет процесс подачи заявок. Итоги электронного аукциона подведут 6 декабря 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 8,6 млрд рублей.

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