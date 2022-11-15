Около 250 композиций и 12 фонтанов установят в Самаре к Новому году

В 2022 году в Самаре появятся более 3,4 тыс. элементов новогоднего освещения Фото: администрация Самары

Самару начали украшать к предстоящему Новому году. Работы стартовали еще на прошлой неделе. Праздничная иллюминация стала появляться на проспекте Ленина.

По данным городских властей, в 2022 году в Самаре появятся 3428 элементов освещения. Планируется установить 12 световых фонтанов. Один из них - самый большой - смонтируют на склоне площади Славы. Кроме того, во всех районах областной столицы разместят около 250 праздничных композиций и объемных фигур. Также в этом году в Самаре украсят гирляндами примерно 600 деревьев. К настоящему времени новогодняя иллюминация появилась на 50 из них.

Праздничную атмосферу создадут и у филиала Третьяковской галереи. Возле здания фабрики-кухни на улице Ново-Садовой уже начали устанавливать елку. Ее высота составит 16 метров.

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