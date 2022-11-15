Самарский общественный транспорт удостоился хорошей оценки от экспертов

Самара попала в топ-10 городов с качественным общественным транспортом. Такой рейтинг составил центр SIMETRA, специалисты которого проанализировали работу транспорта в 84 городах России. Первое место в этом рейтинге заняла Пермь, также в первой тройке Новокузнецк и Екатеринбург. У лидеров 73 , 72,8, 72,7 баллов.

У Самары в этом рейтинге восьмое место и 65, 3 балла. Из приволжских городов выше нас Казань и Нижний Новгород. На каких конкретно показателях основывались выставленные оценки, исследователи не поясняют.

В этом году у жителей Самары был ряд претензий к работе общественного транспорта. Так, многие не одобрили инициативу, когда автобусы стали пускать пассажиров только в переднюю дверь. Также жалобы поступают на периодичность движения автобусов, в частности, негодуют жители Красноглинского района и поселка Управленческий, которые жалуются, что автобуса №50 приходится ждать по часу.