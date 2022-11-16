Мобилизованного отца ребенка-инвалида вернули домой в Самаре

Домой удалось вернуть уже 37 ошибочно мобилизованных жителей региона / Фото: hinshtein.ru

Жители Самарской области, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации, продолжают возвращаться домой. По данным на 14 ноября 2022 года, к семьям вернулись уже 37 человек. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Среди недавно возвращенных оказались отец ребенка-инвалида и работник металлургического завода. Вернуть их к семьям помог народный избранник.

— К депутату обратилась супруга 29-летнего Сергея С. ВУС-механика призвал военкомат Советского района Самары. У мужчины есть хроническое заболевание. Кроме того, его дочь — инвалид, у супруги тоже имеется хроническое заболевание. Ему необходима отсрочка, — сообщили в пресс-службе Александра Хинштейна.

Возвращения еще одного мобилизованного — 36-летнего Александра Б. — тоже добилась супруга. Женщина пожаловалась, что у ее мужа — ВУС-сапера — нет опыта в боевых действиях. Кроме того, он работает на одном из заводов Самары, то есть имеет бронь. После вмешательства депутата мужчину вернули домой.

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