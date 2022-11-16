В самарском общежитии привели в порядок коридор, душевые и туалеты после решения суда

Предприятие провело уборку и косметический ремонт в душевых и коридорах общежития. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В одном из общежитий Самары общий коридор, душевые и туалетные комнаты привели в соответствие требованиям по содержанию жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Внеплановая проверка выявила разные нарушения. Так, в душевых не работала вентиляция, что приводило к образованию серого налета на потолке и стенах. Трубы, подоконники, стены и окна были грязные. Внутренняя отделка стен и потолков в душевых отслоилась и осыпалась.

Суд обязал директора устранить нарушения. Судебные приставы вручили ему требование о приведении жилого помещения в надлежащий вид и предупредили о возможной уголовной ответственности. Предприятие провело уборку и косметический ремонт в душевых и коридорах общежития.

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