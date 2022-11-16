Пассажиры пожаловались на высадку школьницы из трамвая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пассажиры пожаловались на действия кондуктора трамвая № 4. По их словам, женщина высадила из салона 11-летнюю девочку. Якобы произошло все в период с 16 до 17 часов 10 ноября 2022 года.

- Девочка села на остановке «Ул. Полевая». В тот день она отдала карту школьника родителям для пополнения. Для оплаты проезда у нее были наличные. Когда к девочке подошла кондуктор, она спросила, сколько должна заплатить 16 или 35 рублей, - рассказывает автор поста в соцсети.

По словам самарчанки, кондуктор поинтересовалась, есть ли у девочки карта школьника. Когда та ответила, что нет, женщина якобы сказала ей покинуть салон и махнула рукой в сторону дверей. Юная пассажирка растерялась и вышла из трамвая. Автор поста просит провести по данному факту проверку.

К слову, многие интернет-пользователи не поверили в историю. По их словам, кондукторы знают, чем им грозит высадка ребенка. Если у школьника нет денег, то ему разрешают проехать бесплатно.

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