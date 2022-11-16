Пункт взимания платы установят на магистрали «Центральная» в Самаре

Сбор платы с водителей будет как ручным, так и автоматизированным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самаре на будущей магистрали «Центральная» планируют установить пункт взимания платы (ПВП). Планируется, что его разместят между Ракитовским шоссе и ж/д станцией Дачная. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок.

Насколько известно, ПВП займет площадку размером 632х98 метров. В нем предусмотрят здание управления дорожным движением и 10 кабин операторов. Также на этой территории организуют стоянки. Предполагается, что там, в числе прочего, будут размещать задержанный и неисправный транспорт. Также запланирована площадка для кратковременного отдыха водителей.

Кабины операторов установят таким образом, чтобы плату можно было взимать с обеих сторон — с тех, кто едет в направлении Ракитовского шоссе, и с тех, кто едет к Обводной дороге. Сбор средств с водителей будет и ручным, и автоматизированным. Как пишет OBOZ.INFO, бесплатной альтернативой могут стать боковые проезды проспекта Карла Маркса и другие уже существующие дороги.

Напомним, на этой неделе объявили торги на строительство первого этапа магистрали «Центральная». Это участок от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары. Работы, которые продлятся с июня 2023 по ноябрь 2025 года, оценили в 8,6 млрд рублей. Согласно проекту, трасса будет включать 4-6 полос движения, дублеры с выделенными полосами для автобусов и велодорожки.

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