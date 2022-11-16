Елена Лапушкина проверила благоустройство сквера на ул. Ташкентской в Самаре

В сквере сделали детскую площадку, воркаут и зону для отдыха и релакса Фото: администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина проверила обновленный сквер на улице Ташкентской в Кировском районе. Площадку в районе дома № 170, которую ранее занимали гаражи, преобразили в 2022 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

- Все, о чем просили люди, было сделано. Здесь теперь есть воркаут, зона отдыха и релакса, детская игровая площадка, очень хорошая прогулочная зона. Много было высажено деревьев и кустарников, - отметила Елена Лапушкина.

Сквер поделен на три зоны: детскую площадку, где установлен мини-скалодром, воркаут с гравийным покрытием, и релакс-зону с поворотными креслами. По всей территории размещены скамьи, лежаки для чтения и уличные качели. В рамках благоустройства в сквере провели санитарную обрезку деревьев, высадили газоны, уложили плитку на дорожках, сделали освещение. Теперь это место пользуется большой популярностью среди местных жителей.

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