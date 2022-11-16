Четыре поезда задержались по технических причинам на перегоне Самара - Безымянка

В Куйбышевской железной дороге принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 15 ноября, в 21:03 в Самарской области на перегоне Самара - Безымянка были задержаны по техническим причинам несколько пригородных поездов.

— Речь идет о поездах № 6562 Сызрань - Мирная, № 6530 Самара - Новоотрадная, № 6519 Похвистнево - Самара, № 7130 Тольятти - Самара, — сообщили в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

Они следовали по маршруту с отставанием от графика около двух часов. Помимо этого, поезда дальнего следования № 106 Самара - Оренбург и № 102 Пенза - Нижневартовск отставали на один час.

В Куйбышевской железной дороге принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства. Напомним, актуальную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-775-00-00.

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