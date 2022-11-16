В Самаре экс-директор школы искусств предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Предполагается, что преступления были совершены в период с 2003 по 2020 год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить экс-директора детской школы искусств. Женщину обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Информацию сообщили в СУ СК по региону.

Преступления были совершены в период с 2003 по 2020 год. Следствие полагает, что обвиняемая предоставила педагогу помещение для ведения занятий. Взамен она потребовала отдавать ей зарплату.

– В период с октября 2003 года по май 2020 года обвиняемая, используя свое должностное положения, вносила в ведомости о получении заработной платы подписи от имени указанного сотрудника, получив незаконно денежные средства в размере более 2 миллионов 400 тысяч рублей, – информируют в региональном СУ СК.

Помимо этого, в 2020 году экс-руководительница издавала приказы о выплате надбавок сотруднику, который был не в курсе преступных намерений начальницы. Документы послужили основанием для выплаты 47 тысяч рублей. Деньги директор забрала себе, сообщив, что якобы планирует их использовать для нужд школы. Кроме того, она грозила сотруднику увольнением.

В отношении обвиняемой были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». В ближайшее время она предстанет перед судом.

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