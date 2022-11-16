Три тысячи человек эвакуировали из ТРК «Мега» в Самаре 16 ноября 2022 года

В "Меге" сработала пожарная сигнализация / Фото: Ксения Некипелова / vk.com/koshelevclub

Днем в среду, 16 ноября 2022 года, в Самаре перекрыли движение в районе ТРК «Мега». Из-за этого автобусы № 67 временно перестали заезжать к остановкам у торгового центра. Как сообщил в соцсетях перевозчик, проезд ограничили пожарные.

- В 13:19 на пульт дежурного поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в ТРК «Мега» на 24 км Московского шоссе. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания было эвакуировано 3000 человек, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Как выяснилось, пожарная сигнализация сработала в погрузочной зоне. Это была ложная тревога. Возгорания в торговом центре не было. Никто не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал