Власти Самары подали в суд на владельца ТЦ «Нота» на Московском шоссе

Мэрия решила взыскать с компании крупную сумму. Фото: Яндекс. Карты

Арбитражный суд Самарской области рассмотрел иск департамента градостроительства Самары к ООО «Мелодия». Разбирательства касались земельного участка на пересечении Московского шоссе и улицы Бубнова. Там находится ТЦ «Нота», которым владеет «Мелодия».

Согласно материалам дела, в 2007 году компания арендовала площадку под строительство торгового центра. Договор был заключен до 2010 года, а после его продлили на неопределенный срок. В 2017 году минстрой выдал разрешение на ввод ТЦ в эксплуатацию.

Позднее выяснилось, что компания задолжала за аренду участка. Платежи не вносились с 2018 по 2021 год. За это время долг достиг 2,4 млн. рублей. Департамент решил расторгнуть договор аренды. Документы были направлены в ООО «Мелодия», однако ответа оттуда не последовало.

Тогда власти обратились с иском суд, в котором потребовали взыскать с компании 4,1 млн. рублей. В сумму вошел долг за аренду, а также пени за просрочку в размере 1,7 млн. рублей.

В результате суд встал на сторону истца, но только частично. Из решения следует, что «Мелодия» должна заплатить 1,9 млн. рублей, среди которых 1,4 млн. рублей – основной долг, а 569,1 тыс. рублей – пени за просрочку.

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