Видимость упадет до 500-1000 м: на Самарскую область надвигается сильная метель

Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Самару и область надвигается серьезный снегопад. По прогнозам синоптиков, зима заявит о себе днем в четверг, 17 ноября 2022 года. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

- Днем 17 ноября 2022 года местами в Самарской области ожидается сильный снег. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-18 м/с. Возможна метель, видимость при которой составит 500-1000 м, - сообщили в Приволжском УГМС.

В департаменте городского хозяйства и экологии Самары отметили, что готовы к снегопаду. Все службы перевели в режим повышенной готовности.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и по возможности не выходить завтра из дома. Если непогода застигнет на улице, необходимо как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и непрочных конструкций. Водителям советуют быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения.

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