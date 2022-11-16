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НовостиОбщество16 ноября 2022 13:41

Яхт-клуб у Фрунзенского моста продают в Самаре за 184 млн рублей

Лот включает 33 позиции
Анастасия ФИЛАТОВА
Все имущество яхт-клуба находится в залоге у "АК Банка" / Фото: Российский аукционный дом

Все имущество яхт-клуба находится в залоге у "АК Банка" / Фото: Российский аукционный дом

В Самаре выставили на продажу оборудование и имущество яхт-клуба «Новая гавань». Он находится рядом с Фрунзенским (Самарским) мостом — на Молодогвардейском спуске реки Самары. Объявление о проведении торгов опубликовал Российский аукционный дом.

В списке на продажу значатся 33 позиции. К примеру, это слип для подъема и спуска судов, ангар для хранения судов, портальный кран, понтонные причалы, бульдозер и др. Все это имущество находится в залоге у АО «Активкапитал Банк».

Станция работает круглый год. Летом ее используют для стоянки катеров и яхт, а зимой — для хранения маломерных судов. В настоящее время все имущество яхт-клуба находится в аренде у ООО «ГК «Зеленый берег». Договор рассчитан до 12 апреля 2067 года.

Начальную цену лота определили в 184,4 млн рублей. Как пишет Волга Ньюс, заявки на участие в аукционе будут принимать до 29 ноября. Сами торги пройдут 1 декабря 2022 года.

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