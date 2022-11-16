Министры молодежного правительства Самарской области рассказали о своей работе

Участники представили доклады по нескольким направлениям. Фото: молодежное правительство Самарской области

В среду, 16 ноября, на заседании регионального правительства был заслушаны доклады молодежного правительства Самарской области. Министры рассказали о результатах работы за 10 месяцев 2022 года по таким направлениям, как «Культура», «Образование и наука», «Молодежная политика».

Екатерина Тараканова, курирующая направление культуры, рассказала о реализации проекта «Пушкинская карта». Вместе с участниками социально-культурного проекта «FLAMINGO» они сняли видеоролик «Пушкинская карта сближает», который показывают на встречах со школьниками и студентами. К проекту уже подключились более 170 тысяч ребят.

Команда министра науки и образования Антона Полтораднева участвовала в организации всероссийского конкурса экспериментов в космосе и стратосфере «Линия Кармана». После этого к ним пришла идея провести в 2023 году Самарский региональный чемпионат «Воздушно-инженерная школа». Его победители примут участие во всероссийском чемпионате.

Татьяна Никулина, которая занимается направлением молодежной политики, с февраля 2022 года входит в число старших наставников федерального проекта по развитию молодежного предпринимательства «Я в деле». В рамках программы ребята познают азы бизнес-проектирования от стадии идеи до запуска стартап-проектов.

– Я очень рад, что наши младшие коллеги успешно вовлекают молодежь Самарской области в патриотические, культурные, предпринимательские проекты. Интерес у молодежи к этому направлению очень высокий, суммы грантов для молодых предпринимателей на реализацию их идей значительные, до миллиона рублей, эти программы сегодня доступны для каждого, – подвел итог председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

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