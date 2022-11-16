В Самарской области ищут пропавшего 16-летнего парня с синим рюкзаком

Егора ищут добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Фото: vk.com/la_samara

В Самарской области стартовали активные поиски 16-летнего жителя Кинеля. Егор Х. пропал 15 ноября 2022 года. О его местонахождении до сих пор неизвестно.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» сообщили приметы пропавшего. Рост парня 183 см, телосложение худощавое. У него русые волосы и голубые глаза.

В момент исчезновения молодой человек был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие штаны, серые полуботинки, темно-синюю шапку. При себе у него был синий рюкзак.

Вечером 16 ноября волонтеры приступили к активным поискам пропавшего. Штаб начал работать в Кинеле с 19:00.

Все, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, могут обращаться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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