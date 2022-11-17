Каждый второй самарец пожалел, что затеял ремонт в 2022 году

В 2022 году ремонт делал 91% опрошенных самарцев, 89% из них столкнулись с трудностями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аналитики провели опрос и выяснили, сколько жителей Самары делали ремонт в 2022 году и как много у них ушло денег. Как оказалось, свое жилье обновляли 91% респондентов, каждый третий из них потратил более 500 тысяч рублей, а каждый второй – пожалел, что вообще затеял эти работы. Таковы данные исследования сервисов ВсеИнструменты.ру и Novo Forecast Enterprise.

Многие (39%) решили начать ремонт из-за необходимости, каждый четвертый (26%) – из-за переезда, 15% респондентов просто хотели что-то поменять в своем доме. Результатом оказались довольны не все. Разочаровались в своем ремонте 9% опрошенных. Еще 13% до сих пор жалеют о потраченных силах и нервах.

Большинство участников исследования спустили на ремонт довольно крупные суммы денег: 38% – более 500 тысяч рублей, 19% – от 200 до 300 тысяч, 7% - от 100 до 200 тысяч и 14% - менее 50 тысяч. За рамки запланированного бюджета вышли 39% опрошенных.

Пик спроса на товары для ремонта в 2022 году пришелся на октябрь. Чаще всего самарцы покупали этой осенью обои, краски, эмали, лаки, светильники, раковины и унитазы.

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